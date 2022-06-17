Має стильний вигляд: акторка Кеті Голмс сходила за покупками та потрапила під приціл фотографів

Має стильний вигляд: акторка Кеті Голмс сходила за покупками та потрапила під приціл фотографів

Акторку Кеті Голмс сфотографували, коли вона йшла центром Нью-Йорка.

Зірка, мабуть, ходила магазинами, бо несла в руках кілька тубусів і пакет. У США ще продовжують носити захисні маски, тому Кеті одягла цього разу чорну.

Для свого активного дня знаменитість обрала просте та комфортне вбрання, поєднавши широкі джинси, джинсову сорочку та кардиган молочного кольору. Образ вона доповнила коричневими бабушами, золотим масивним ланцюжком та сумкою-клатчем від бренду Chloe.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

До речі, з цією сумкою Голмс вже з'являлася цього тижня під час показу фільму Alone Together, що проводився у межах кінофестивалю "Трайбека". Захід вона відвідала зі своїм новим бойфрендом – 33-річним музикантом Боббі Вутеном III.

Кеті Голмс з бойфрендом / Фото: Associated Press

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