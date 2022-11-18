Магічно і чуттєво: гурт із Карпат презентував музичну афірмацію

Новий гурт із Карпат "Люди землі" презентував свою першу композицію - баладу у стилі indie-pop під назвою "Втеча". У ній про чисте кохання, вірність собі і важливість власного вибору для створення свого щастя.

У нинішніх реаліях нелегко знайти спокійне місце ззовні. Тож "Люди Землі" допомагають відшукати його всередині шляхом саундхілінгу у своїх піснях - звукової терапії, що синхронізує відчуття, знання та інтуїцію.

"Втеча" прийшла взимку, на початку повномасштабної війни. Вона про стан, коли людина відпускає все те, що заважає, що не підсилює, і прямує за покликом серця. Пісня сама по собі стала трансформацією для нас і створила безпечний простір, куди ми поверталися знову і знову за ресурсом і натхненням. Відтак ідея безпечного простору для переживання почуттів і емоцій тепер є філософією нашої музики", - поділився гурт.

Задум пісні реалізувався через історію кохання: у фіналі двоє закоханих знайшли для себе безпечний простір, де є все те, про що вони мріють - і затишок, і тиша, і сила природи.

Слухати баладу музиканти радять під теплою ковдрою чи під звуки багаття.

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