Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28-30 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-30 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок , 28 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі. До вівторка, 29 жовтня, вона трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень). А в середу, 30 жовтня, сонячна активність відповідатиме невеликим магнітним хвилюванням.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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