Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 лютого

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 6 лютого, очікується нормальна магнітосфера. У п'ятницю, 7 лютого, сонячна активність збільшиться до несильних магнітних хвилювань, які не здатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 8 лютого, магнітосфера прийде до норми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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