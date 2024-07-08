Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 8 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі. Проте вже у вівторок, 9 липня, К-індекс знизиться до 3 (зелений рівень) – невеликих геомагнітних хвилювань, і залишатиметься таким самим і в середу, 10 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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