Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Після кількох днів потужних магнітних бур очікується затишшя, проте триватиме воно недовго – лише 8 лютого. А вже 9 лютого очікується геомагнітна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. Але до 10 лютого магнітосфера має прийти до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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