Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-11 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 9 грудня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. Проте вже у вівторок, 10 грудня, буде зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання. А вже в середу, 11 грудня, очікується невелика магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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