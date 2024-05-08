Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 травня

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-11 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
З четверга, 9 травня, по суботу, 11 травня очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірній геомагнітній активності, яка не здатна впливати на самопочуття людей.
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