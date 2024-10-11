Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 12-13 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-13 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Геомагнітний шторм, що вирував останні кілька днів, нарешті вщухне. В суботу, 12 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, яка зберігатиме свою силу і в неділю, 13 жовтня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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