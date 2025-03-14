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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 березня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 березня

Прогноз магнітних бур на 15 та 16 березня / Фото: www.credits

Вихідними очікується помірна сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-16 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 15 березня, та в неділю, 16 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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