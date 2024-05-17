Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 травня

У вихідні не очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-19 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У суботу, 18 травня, та неділю, 19 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильному магнітному хвилюванню, здатному впливати на самопочуття людей.
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