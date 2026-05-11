Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 травня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З понеділка по середу, 11-13 травня, прогнозується низька сонячна активність. У цей період очікуються лише слабкі магнітні коливання з К-індексом 2-3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності і вважається нормальним фоном для магнітосфери Землі.

Геомагнітна обстановка залишиться стабільною, без різких сплесків активності і сильних магнітних бур. Це вдалий час для звичного ритму життя, роботи, занять спортом і активного відпочинку.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Сортувати:
