Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22–24 травня

Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 травня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–24 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

З четверга, 22 травня , по суботу, 24 травня очікується помірна сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.