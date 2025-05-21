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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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37
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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22–24 травня

Найближчим часом не очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 травня

Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 травня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–24 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

З четверга, 22 травня , по суботу, 24 травня очікується помірна сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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