Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 жовтня
Вихідними очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-19 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 18 і 19 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 3-4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, відчутним для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.