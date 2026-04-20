Мають щасливий вигляд: топмодель Міранда Керр з чоловіком-мільярдером з’явилася на церемонії

43-річна австралійська модель, колишня «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен разом із коханим побувала на світському заході.

Аліна Онопа
Еван Шпігель і Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize 2026, яка відбулася у Санта-Моніці. На івент вона прийшла у супроводі свого чоловіка — 35-річного бізнесмена й мільярдера Евана Шпігеля. Пара позувала перед фотографами, обіймаючись. Вони усміхалися і мали щасливий вигляд.

Міранда обрала для своєї появи кутюрну синю сукню Nicole + Felicia довжини міді без бретельок і з хвостом-шлейфом. Аутфіт вона доповнила сатиновими темно-синіми туфлями на шпильках.

Модель уклала волосся в локони, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила сережками з сапфірами та діамантами, а на руці красувалася діамантова каблучка.

Нагадаємо, Міранда Керр у картатому вбранні відсвяткувала свій день народження.

