Мають стильний вигляд: Кріс Дженнер показала, як можна носити штани-карго

Кріс Дженнер / © Getty Images

Реклама

До об’єктивів папараці у Беверлі-Гіллз потрапила Кріс Дженнер. Зірка реаліті з’явилася у стильному луку.

На ній був строгий сірий двобортний жакет, чорний светр із високою горловиною та трендові сірі картаті штани-карго вільного крою з кишенями і поясками.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Вбрання Кріс доповнила чорними гостроносими туфлями та улюбленою бордовою сумкою Hermès Birkin.

Реклама

Дженнер одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.

Нагадаємо, Кріс Дженнер під час шопінгу у Лондоні продемонструвала ідеальний осінній аутфіт.