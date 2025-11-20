- Дата публікації
Мають стильний вигляд: Кріс Дженнер показала, як можна носити штани-карго
Бізнесвумен продемонструвала, як можна стилізувати штани-карго.
До об’єктивів папараці у Беверлі-Гіллз потрапила Кріс Дженнер. Зірка реаліті з’явилася у стильному луку.
На ній був строгий сірий двобортний жакет, чорний светр із високою горловиною та трендові сірі картаті штани-карго вільного крою з кишенями і поясками.
Вбрання Кріс доповнила чорними гостроносими туфлями та улюбленою бордовою сумкою Hermès Birkin.
Дженнер одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.
Нагадаємо, Кріс Дженнер під час шопінгу у Лондоні продемонструвала ідеальний осінній аутфіт.