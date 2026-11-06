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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Маккенна Грейс підкорила червону доріжку в розкішній сукні з квітковою вишивкою

Поєднання квіткової сукні, цікавої накидки та ніжного макіяжу створило цілісний образ, у якому акторка мала казковий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Getty Images

Висхідна голлівудська зірка Маккенна Грейс продовжує дивувати прихильників стильними виходами під час промотуру до фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами». На прем’єрі стрічки в Мадриді акторка з’явилася в надзвичайно романтичному образі від бренду Miss Sohee.

Маккенна обрала розкішну сукню Cherry Blossom Gown із колекції Miss Sohee Haute Couture весна-літо 2024. Вбрання доповнила ніжна рожева об’ємна накидка Pink Cape, яка надала ансамблю особливої витонченості та казкового настрою.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Головною окрасою сукні стали численні квіткові аплікації, натхненні цвітінням японської сакури, а також вишиті птахи. Вишуканий декор створював ефект квітучого саду, а тонка робота з деталями підкреслювала майстерність кутюрного дизайну.

Акторка обрала макіяж із димчастими тінями, виразними віями, чітко окресленими бровами та ніжним рум’янами на щоках. Сяйва додав хайлайтер, а губи вона підкреслила глянцевою помадою нюдового відтінку. Волосся акторки було укладене у м’які вільні кучері з боковим проділом.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

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