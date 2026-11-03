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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Маккенна Грейс постала у "вогняній" сукні на червоній доріжці чергової прем’єри "Голодних ігор"

Силует і стиль її вбрання практично збігаються із сукнею, яка багато років тому з’явилася у фільмі з Дженніфер Лоуренс.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Getty Images

20-річна акторка Маккенна Грейс продовжує промотур до фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами», у якому зіграла головну роль. До дівчини знову було прикуто найбільше уваги на події, але не лише через її роль, а й через образ, який для неї підібрала стилістка Моллі Діксон.

Образ акторки був від Cong Tri і створений для неї на замовлення. Це вбрання особливе ти, що у ньому Маккенна відтворила вже культовий образ Кітніс Евердін — «Дівчини у вогні» (Girl on Fire) з фільму «Голодні ігри: У вогні» (The Hunger Games: Catching Fire), яку свого часу зіграла Дженніфер Лоуренс.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Образ акторки був продуманий до дрібниць: від кучерів до зачіски з косами. Сукня ж мала розшитий лелітками креативний ліф у червоних, помаранчевих і чорних відтінках, а також плісировану спідницю, яка ніби спалахувала полум’ям, коли Маккенна піднімала тканину вгору.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

На відміну від образу-омажу Грейс, костюм Дженніфер Лоуренс для фільму 2013 року розробила художниця з костюмів Тріш Саммервілл.

Дженніфер Лоуренс у фільмі «Голодні ігри: У вогні» / © скриншот з відео

Дженніфер Лоуренс у фільмі «Голодні ігри: У вогні» / © скриншот з відео

Події нової стрічки розгортаються за 24 роки до того, як героїня Лоуренс вийде на арену. У центрі сюжету — юний Геймітч Абернаті у виконанні Джозефа Зади, який бере участь у 50-х Голодних іграх. Маккенна Грейс грає Мейзілі Доннер — учасницю Голодних ігор від 12-го дистрикту, як і Геймітч.

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