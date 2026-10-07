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- Шоу-бізнес
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Маккенна Грейс повторила культовий образ Дженніфер Лоуренс із "Голодних ігор"
20-річна акторка віддала данину Дженніфер Лоуренс напередодні виходу нової частини «Голодних ігор».
Маккенна Грейс зіграла Мейсілі Доннер у приквелі до популярної франшизи «Голодні ігри: Схід сонця на жнива». Напередодні прем’єри, яка має відбутися у листопаді, акторка відвідала виставку костюмів «Голодних ігор» у паризькому Музеї Родена, де з’явилася в особливому вбранні.
Для заходу Маккенна обрала архівну сукню філіппіно-американської дизайнерки Монік Люльє. Вбрання з архіву бренду спеціально переосмислили, щоб воно нагадувало весільну сукню, у якій Дженніфер Лоуренс з’явилася у фільмі «Голодні ігри: У вогні».
Цей вибір поєднав майбутню роль Грейс у франшизі з одним із найвпізнаваніших костюмів фільму. Оригінальний образ для Лоуренс свого часу створив індонезійський дизайнер Текс Саверіо у співпраці з художницею з костюмів фільму Тріш Саммервілл.
В основі сукні Маккенни Грейс металева конструкція-каркас зі стразами, доповнена органзою з та воланами з шифону на спідниці.
«Голодні ігри: Схід сонця на жнива» стане шостою частиною кінофраншизи, заснованої на книгах Сюзанни Коллінз. Стрічка є екранізацією її п’ятого роману із серії та розповідає про молодого Геймітча Абернеті, якого зіграв 21-річний Джозеф Зада.
Дженніфер Лоуренс уперше зіграла Кітніс Евердін 2012 року. Друга частина, «У вогні», вийшла 2013-го, після чого 2014 та 2015 років з’явилися дві частини «Сойки-пересмішниці». 2023 року вийшов приквел «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» із Рейчел Зеглер і Томом Блайтом у головних ролях.