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- Шоу-бізнес
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Маккенна Грейс у казковій сукні з лелітками затьмарила всіх на новій прем’єрі "Голодних ігор"
Лондонська прем’єра запам’ятається не лише самою подією, а й образом, який хочеться розглядати знову і знову.
Під час промокампанії фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» акторка Маккенна Грейс раз за разом демонструє розіноманітні цікаві образи, натхненні модою та атмосферою франшизи.
Однак свій найкращий вихід дівчина вирішила продемонструвати на лондонській прем’єрі цього фільму, яка відбулася у Westfield London. Вона з’явилася в сукні від Almée Couture з просто неймовірною казковою вишивкою.
Вишукані візерунки, що були виконані бісером, камінням та лелітками.
Також зображення на сукні натякало на постер до фільму, адже відтворювало пейзажі з нього у кольорову гаму.
У сукні також були тонкі бретельки, довгий шлейф і вона вишукано та елегантно підкреслювала фігуру акторки.
Образ доповнили масині сережки від Anabela Chan з великими каменями, яскравий макіяж та зічіска з довгим хвостом.
Під час промотуру ми вже не раз бачили, як Маккенна та її стилістка Моллі Діксон надихалися персонажами франшизи «Голодні ігри», зокрема культовим образом Дженніфер Лоуренс.