Маккенна Грейс у казковій сукні з лелітками затьмарила всіх на новій прем’єрі "Голодних ігор"

Маккенна Грейс / © Associated Press

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Під час промокампанії фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» акторка Маккенна Грейс раз за разом демонструє розіноманітні цікаві образи, натхненні модою та атмосферою франшизи.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Однак свій найкращий вихід дівчина вирішила продемонструвати на лондонській прем’єрі цього фільму, яка відбулася у Westfield London. Вона з’явилася в сукні від Almée Couture з просто неймовірною казковою вишивкою.

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Маккенна Грейс / © Associated Press

Вишукані візерунки, що були виконані бісером, камінням та лелітками.

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Також зображення на сукні натякало на постер до фільму, адже відтворювало пейзажі з нього у кольорову гаму.

У сукні також були тонкі бретельки, довгий шлейф і вона вишукано та елегантно підкреслювала фігуру акторки.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Образ доповнили масині сережки від Anabela Chan з великими каменями, яскравий макіяж та зічіска з довгим хвостом.

Маккенна Грейс / © Associated Press

Під час промотуру ми вже не раз бачили, як Маккенна та її стилістка Моллі Діксон надихалися персонажами франшизи «Голодні ігри», зокрема культовим образом Дженніфер Лоуренс.

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