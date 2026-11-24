Маккенна Грейс / © Associated Press

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Акторка Маккенна Грейс зіграла у новій частині франшизи «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» і стала головною зіркою під час промотуру до цієї картини. Попри зірковий каст фільму, щоразу увага була прикута саме до дівчини, адже вона підбирала для своїх появ неймовірні образи натхненні франшизою.

Переважно усі образи Маккенни були відсиланням до перших стрічок та вбрань Дженніфер Лоуренс із фільмів «Голодні ігри». На червоній доріжці нью-йоркської прем’єри вона продовжила цю модну гру і з’явилася в індивідуально створеній сукні Pamela Rolland з синьої органзи, що була прикрашена камінням на ліфі і корсеті.

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Маккенна Грейс / © Associated Press

Її образ доповнювали прикраси від бренду Simon G. Jewelry: сережки з діамантами, кафи з діамантами, а також багатоярусна каблучка.

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Однак завершеності та казковості образу надали величезні сині крила, спеціально створені для акторки. Вони мали нагадувати крила Сойки-пересмішниці, які Дженніфер Лоуренс носила в ролі Кітніс Евердін у фільмі «Голодні ігри: У вогні».

Маккенна Грейс / © Associated Press

Створила ці дивовижні крила 27-річна Клаудія Марін — професійна художниця з костюмів. В ексклюзивному коментарі виданню People вона повідомила, що мала лише близько трьох днів, аби розробити дизайн і завершити роботу над аксесуаром.

Маккенна Грейс / © Associated Press

«У цій індустрії дуже мало що планується заздалегідь. Фактично все відбувається тиждень за тижнем», — зазначила вона. «Чесно кажучи, іноді мені хотілося б, щоб мода розвивалася трохи повільніше», — додала Марін, яка має власну студію дизайну Angel Wings Los Angeles.

Маккенна Грейс / © Associated Press

За її словами, ідея створити крила належала стилістці Маккенни Грейс — Моллі Діксон. Саме вона відповідала за багато образів акторки на червоних доріжках протягом останніх місяців промотуру, зокрема за індивідуально створений образ від Monique Lhuillier, натхненний весільною сукнею Кітніс із фільму «У вогні».

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«Вона планувала всі образи Маккенни для промотуру й є неймовірною стилісткою. Я почуваюся дуже щасливою, що вона залучила мене до цього проєкту», — розповіла дизайнерка.

Марін детально описала процес створення крил. Спочатку вона розробила викрійку основи з поролону та тканини, сформувавши її відповідно до вимірів рук Маккенни. Після цього дизайнерка зшила решту конструкції та додала спеціальні канали для кісточок, крізь які можна було протягнути дріт для додаткової міцності. Окремим викликом стало виготовлення пір’я. Для цього Марін використала гусяче пір’я та пір’я срібного фазана, придбане в оптового постачальника, з яким вона часто співпрацює. Дизайнерка вручну фарбувала партії пір’я в різні відтінки синього.

«Потім у мене сталася невелика панічна атака, але я просто продовжила шити та приклеювати пір’я, тримаючи перед собою фотографію-референс, аж поки все не було готово», — розповіла вона.

Марін використовувала кадр із фільму, на якому Лоуренс зображена у своєму культовому образі Сойки-пересмішниці. Однак під час створення крил виникла одна складність, про яку глядачі могли навіть не здогадуватися.

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«Ті крила були створені за допомогою комп’ютерної графіки, тому зробити абсолютно точну копію було неможливо. Зрештою я додала власне бачення», — пояснила Марін.

Дженніфер Лоуренс у фільмі «Голодні ігри: У вогні» / фото: скриншот з відео

Дженніфер Лоуренс у фільмі «Голодні ігри: У вогні» / фото: скриншот з відео

Дизайнерка зізналася, що дуже боялася, аби їй не забракло пір’я. До того ж кожну пір’їну потрібно було розмістити в правильному положенні, щоб обидві половини крил були симетричними. За словами Марін, створення такого образу, як у Грейс на червоній доріжці, може коштувати «дуже дорого». Вона оцінює, що близько 20% доходу її бізнесу йде лише на матеріали.

Вартість індивідуально виготовлених крил, подібних до тих, які одягнула акторка, становить від 1500 до 3500 доларів. Остаточна ціна залежить від дизайну, вартості матеріалів і термінів виконання замовлення.

Марін називає себе великою шанувальницею «Голодних ігор». У дитинстві вона прочитала всі книжки серії, тому можливість створити крила Сойки-пересмішниці для фільму здалася їй «чимось нереальним».

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