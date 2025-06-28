Маккензі Скотт: який має вигляд перша дружина Джеффа Безоса, яку він кинув заради Лорен Санчес

Маккензі Скотт та Джефф Безос / © Associated Press

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Протягом останніх кількох тижнів ім’я Джеффа Безоса — американського мільярдера — особливо часто з’являється в новинах, а все через те, що 61-річний чоловік вирішив вдруге одружитися. Обранкою багатія стала 55-річна американська телеведуча та бізнеследі Лорен Санчес.

Бюджет триденного свята у Венеції, за даними інсайдерів, становив близько 55 млн доларів. Наречена сяяла на заході у весільній сукні від Dolce & Gabbana, у діамантах та фаті.

Проте до стосунків із Лорен Джефф уже був одружений. Мільярдер був у шлюбі 26 років з Маккензі Скотт Таттл, вони одружилися після трьох місяців знайомства. У них четверо дітей: троє синів і названа дочка.

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Маккензі Скотт і Джеф Безос, 2003 рік / © Associated Press

1988 році Маккензі закінчила школу Hotchkiss, а 1992 року Таттл здобула ступінь бакалавра з англійської мови в Прінстонському університеті. У шлюбі з Макензі Джефф заснував Amazon. Дружина була одним з перших ключових працівників компанії і брала активну участь у ранньому розвитку Amazon, працюючи над назвою, бізнеспланом, рахунками, доставкою ранніх замовлень, і вела переговори щодо першого контракту компанії на вантажоперевезення. Після 1996-го Маккензі зайняла менш активну роль у бізнесі, зосередившись на своїй літературній кар’єрі та сім’ї.

Маккензі Скотт і Джеф Безос, 2006 рік / © Associated Press

2019 року Маккензі подала на розлучення після того, як стало відомо про роман Джеффа та Лорен. Розлучення зробило її однією з найбагатших жінок у світі — пара не мала шлюбного договору і після розставання Маккензі відійшло близько 35 млрд доларів, а також 4% акцій компанії Amazon. Вона стала третьою найбагатшою жінкою у світі та однією із найбагатших людей загалом.

Маккензі Скотт і Джеф Безос, 2012 рік / © Associated Press

Маккензі відмовилася після розлучення від прізвища вже колишнього чоловіка і зробила своїм прізвищем своє друге ім’я Скотт. Вона рідкісна гостя на світських заходах і практично ніде не з’являється, натомість Маккензі дуже багато жертвує грошей на благодійність і пише книжки.

Маккензі Скотт і Джеф Безос, 2017 рік / © Associated Press

Маккензі Скотт і Джеф Безос, 2018 рік / © Associated Press

Маккензі Скотт і Джеф Безос, 2018 рік / © Associated Press