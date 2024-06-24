Мала чарівний вигляд: попзірка Сабріна Карпентер взяла участь у модному шоу в Парижі

Оскільки шоу проводилося за місяць до Олімпійських ігор, які цього року відбудуться у Франції, воно було присвячене цій спортивній події. Показ був задуманий у співпраці з молодіжними спортивними академіями та представляв як одяг молодих, так і всесвітньо відомих дизайнерів.

Взяли участь у шоу та вийшли на подіум не лише відомі моделі, а й зірки. Зокрема у показі дефілювала Сабріна Карпентер – 25-річна нова попзірка, хіти якої розривають TikTok та Instagram.

Дівчина взяла участь у частині показу під назвою Aquatics (Плавання). Сабріна ефектно продемонструвала вбрання від французького бренду Jacquemus — це було смугасте вбрання зі стразами та розрізом, яке імітувало пляжний купальник 40-х років. Також Вона доповнила вбрання маленькою хусткою та оригінальними мюлями з подвійною підошвою.

Сабріна Карпентер / Фото: Getty Images

Але також у цьому шоу з'явилися аксесуари українського бренду. Солом'яні плетені сумки Руслана Багінського ідеально вписалися у ці пляжні ретрообрази.

Vogue World 2024 / Фото: Getty Images

Вітаємо дизайнера з участю у цьому масштабному та знаковому модному заході!

Сумка українського бренду Ruslan Baginskiy на Vogue World 2024 / Фото: Getty Images

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