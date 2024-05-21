Мала чарівний вигляд: Сара Джессіка Паркер з'явилася на зніманнях у величезній панамці

Комусь цей аксесуар може здатися надто незвичайним, але любительці оригінальних речей – Кері Бредшоу – він підходив на всі сто відсотків.

Акторка Сара Джесіка Паркер мала досить незвичайний вигляд, коли з'явилася на вулиці у Нью-Йорку під час знімань у серіалі "І просто так...". Зірка одягла величезний хмарний капелюх-панамку, який створив бренд Maryam Keyhani. Цей головний убір був у картатий принт і виконаний з м'якої тканини, яка трохи спадала в обличчя Паркер. Також у нього були білі стрічки, але Сара Джессіка не зав'язувала.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також для шостого знімального дня костюмери підібрали для акторки вінтажну сукню Ossie Clark від магазину Turnervintage. Вона була у яскраву широку смужку та 70-х років. Носила сукню Сара Джессіка не застібаючи манжетів.

Доповнили її лук білі ляпанці-сабо від Dr. Scholls, які мали трендову дерев'яну підошву. Завершувала образ акторки сумка на довгому ремінці від бренду Pierre Cardin, кілька прикрас та макіяж на обличчі з рожевими рум'янами.

У цьому образі її заскочили в компанії акторки Саріти Чоудхурі, яка, як і властиво її персонажці у фільмі, мала дуже діловий та жіночний вигляд. Їй костюмери підібрали вбрання бежевого відтінку зі срібною фурнітурою, а також босоніжки та величезну срібну сумку. На очах Саріти були сонцезахисні окуляри в коричневій оправі.

Сара Джессіка Паркер та Саріта Чоудхурі / Фото: Getty Images

Схоже, що за сюжетом цього епізоду, Керрі Бредшоу та її подруга Сіма Патель вирішила прогулятися парком і купили морозиво. Оскільки знімання серіалу відбуваються на вулиці, багато перехожих можуть бачити як триває процес їх роботи. Деякі моменти прогулянки потрапили до TikTok.

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