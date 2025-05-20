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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Мала чарівний вигляд: Майлін Клас у романтичній сукні з рюшами з'явилася на виставці квітів

47-річна британська піаністка, співачка та ведуча у гарному образі з'явилася на заході у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майлін Клас

Майлін Клас / © Getty Images

Майлін Клас відвідала виставку квітів Chelsea Flower Show, яка традиційно відбулася у Лондоні.

Там знаменитість з’явилася у чарівному аутфіті. На ній була романтична сукня на тонких бретельках з різнокольоровим принтом, рюшами, V-подібним вирізом і високим розрізом.

Майлін Клас / © Getty Images

Майлін Клас / © Getty Images

Вбрання Клас скомбінувала з бежевими босоніжками на платформах. Вона зробила хвилясте укладання, одягла на обличчя масивні окуляри у металевій оправі, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а руки — браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Майлін Клас на галаконцерт «Six The Musical» одягла сексуальну мереживну сукню з леопардовим принтом і глибоким прозорим ліфом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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