Мала чарівний вигляд: Майлін Клас у романтичній сукні з рюшами з'явилася на виставці квітів

Майлін Клас / © Getty Images

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Майлін Клас відвідала виставку квітів Chelsea Flower Show, яка традиційно відбулася у Лондоні.

Там знаменитість з’явилася у чарівному аутфіті. На ній була романтична сукня на тонких бретельках з різнокольоровим принтом, рюшами, V-подібним вирізом і високим розрізом.

Майлін Клас / © Getty Images

Вбрання Клас скомбінувала з бежевими босоніжками на платформах. Вона зробила хвилясте укладання, одягла на обличчя масивні окуляри у металевій оправі, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а руки — браслетами і каблучками.

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Нагадаємо, Майлін Клас на галаконцерт «Six The Musical» одягла сексуальну мереживну сукню з леопардовим принтом і глибоким прозорим ліфом.