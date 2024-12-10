Мала чудовий вигляд: Гейлі Бібер відвідала відкриття магазину у вбранні трендового кольору

Відома модель і бізнесвумен Гейлі Бібер, яка вже давно вважається також трендсеттеркою, відвідала відкриття магазину Residence Los Angeles. Дівчина практично не з'являлася на публіці останнім часом, оскільки нещодавно вперше стала мамою – у них із Джастіном Бібером народився син, якого вони назвали Джек Блюз Бібер.

На заході у Каліфорнії Гейлі з'явилася без Джастіна. Знаменитість одягла оксамитовий костюм від бренду Saint Laurent з колекції осінь-зима 2002, який був виконаний у бордовому трендовому відтінку.

Вбрання вона доповнила капроновими колготками, слінгбеками від Saint Laurent, чорною кофтою, яку носила як шарф і невеликою сумкою від Prada в руці. Волосся модель зібрала в мальвінку та зробила ніжний макіяж.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Також раніше її бачили на вулиці, але вже у компанії Джастіна Бібера. Вона тоді теж продемонструвала свій гарний смак і з ніг до голови була одягнена у Saint Laurent. Тоді на американці був сірий маскулінний костюм, який вона розбавила аксесуарами того самого бордового відтінку. Цікавим вибором були також її прикраси – золоті браслети-манжети на зап'ястях.

Гейлі та Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Обличчя сина пари поки що не показувало повноцінно, але його знімками вони вже трохи ділилися в Мережі. На одному з фото в Instagram Гелі позувала у шубі від Phoebe Philo на прогулянці із сином, який був у рюкзаку-кенгуру. Також на ній можна помітити окуляри від Gucci та кепку від Fila.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Читайте також:

Гейлі Бібер на фотографіях папараці (24 фото)