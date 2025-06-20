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- Шоу-бізнес
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Мала чудовий вигляд: 74-річна Джейн Сеймур сяяла на заході у білій сукні
Захід, який вона відвідала, відбувся в Італії.
Акторка вкотре захопила своїм зовнішнім виглядом — 74-річна Джейн Сеймур вийшла цього тижня у світ і продемонструвала розкішне вбрання. Вона сяяла перед фотографами у довгій білій сукні від бренду Chiara Boni La Petite Rob, у якої була опущена лінія плеча, на грудях був невеликий горизонтальний виріз, а рукави прикрашали флористичні аплікації.
Образ акторка доповнила гламурними туфлями з відкритим мисом, своїм фірмовим укладанням з розпущеним волоссям, а також набором прикрас з перлами.
Нагадаємо, що акторка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда «Живи і дай померти» 1973 року. Наразі вона продовжує акторську кар’єру, а також часто відвідує заходи та виходить на червоні доріжки. У своїх соцмережах вона також активно ділиться знімками в гарному вбранні і навіть у яскравих купальниках.