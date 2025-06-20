Мала чудовий вигляд: 74-річна Джейн Сеймур сяяла на заході у білій сукні

Джейн Сеймур / © Getty Images

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Акторка вкотре захопила своїм зовнішнім виглядом — 74-річна Джейн Сеймур вийшла цього тижня у світ і продемонструвала розкішне вбрання. Вона сяяла перед фотографами у довгій білій сукні від бренду Chiara Boni La Petite Rob, у якої була опущена лінія плеча, на грудях був невеликий горизонтальний виріз, а рукави прикрашали флористичні аплікації.

Образ акторка доповнила гламурними туфлями з відкритим мисом, своїм фірмовим укладанням з розпущеним волоссям, а також набором прикрас з перлами.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Нагадаємо, що акторка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда «Живи і дай померти» 1973 року. Наразі вона продовжує акторську кар’єру, а також часто відвідує заходи та виходить на червоні доріжки. У своїх соцмережах вона також активно ділиться знімками в гарному вбранні і навіть у яскравих купальниках.

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Джейн Сеймур / © Associated Press Джейн Сеймур / © Getty Images Джейн Сеймур / © Associated Press Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур