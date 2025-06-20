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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Мала чудовий вигляд: 74-річна Джейн Сеймур сяяла на заході у білій сукні

Захід, який вона відвідала, відбувся в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джейн Сеймур

Джейн Сеймур / © Getty Images

Акторка вкотре захопила своїм зовнішнім виглядом — 74-річна Джейн Сеймур вийшла цього тижня у світ і продемонструвала розкішне вбрання. Вона сяяла перед фотографами у довгій білій сукні від бренду Chiara Boni La Petite Rob, у якої була опущена лінія плеча, на грудях був невеликий горизонтальний виріз, а рукави прикрашали флористичні аплікації.

Образ акторка доповнила гламурними туфлями з відкритим мисом, своїм фірмовим укладанням з розпущеним волоссям, а також набором прикрас з перлами.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Нагадаємо, що акторка прославилася роллю у фільмі про Джеймса Бонда «Живи і дай померти» 1973 року. Наразі вона продовжує акторську кар’єру, а також часто відвідує заходи та виходить на червоні доріжки. У своїх соцмережах вона також активно ділиться знімками в гарному вбранні і навіть у яскравих купальниках.

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур

Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур

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Дата публікації
Кількість переглядів
193
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