Мала чудовий вигляд: дружина мільярдера Безоса відвідала показ Chanel у Парижі
55-річна жінка обрала сукню культового дизайну.
У межах Тижня моди в Парижі відбувся довгоочікуваний показ дебютної колекції нового креативного директора бренду Chanel Матьє Блазі. Підтримати дизайнера прийшла одна з найвідоміших і найобговорюваніших пар — американський мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес.
Подружжя, весілля яких відбулося лише кілька місяців тому, було стильним і позувало для фото разом. Джефф одягнув чорний костюм у поєднанні з пуловером, а ось Лорен сяяла у вінтажному вбранні від Chanel. 55-річна жінка одягнула чорно-білу сукню з колекції 1995 року з галтером, глибоким декольте, квіткою та довгою чорною спідницею. Цікавішим її вбрання робив корсет, виконаний у техніці переплетення. Довге волосся Лорен розпустила, а також зробила доволі ніжний макіяж.
Також пару помітили папараці, коли вони покидали готель The Ritz, де зупинилися. Лорен і Джефф йшли тримавшись за руки і були одягнені в схожі сірі луки. Того дня на дружині засновника Amazon був вінтажний костюм від John Galliano.