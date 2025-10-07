ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Мала чудовий вигляд: дружина мільярдера Безоса відвідала показ Chanel у Парижі

55-річна жінка обрала сукню культового дизайну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес і Джефф Безос

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

У межах Тижня моди в Парижі відбувся довгоочікуваний показ дебютної колекції нового креативного директора бренду Chanel Матьє Блазі. Підтримати дизайнера прийшла одна з найвідоміших і найобговорюваніших пар — американський мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес.

Подружжя, весілля яких відбулося лише кілька місяців тому, було стильним і позувало для фото разом. Джефф одягнув чорний костюм у поєднанні з пуловером, а ось Лорен сяяла у вінтажному вбранні від Chanel. 55-річна жінка одягнула чорно-білу сукню з колекції 1995 року з галтером, глибоким декольте, квіткою та довгою чорною спідницею. Цікавішим її вбрання робив корсет, виконаний у техніці переплетення. Довге волосся Лорен розпустила, а також зробила доволі ніжний макіяж.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Також пару помітили папараці, коли вони покидали готель The Ritz, де зупинилися. Лорен і Джефф йшли тримавшись за руки і були одягнені в схожі сірі луки. Того дня на дружині засновника Amazon був вінтажний костюм від John Galliano.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Образи Лорен Санчес — коханої Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

