Мала чудовий вигляд: Кейт Гадсон відвідала церемонію у елегантному образі
Сукня акторки чудово сиділа і підкреслювала фігуру.
Акторка Кейт Гадсон приголомшила бездоганним модним образом, який поєднував вишуканість, гламур та класичну голлівудську естетику, оскільки одягла просту шовкову сукню. Це вбрання було прямим і лаконічним, а також виконане у перлинному відтінку.
У сукні була американська пройма, висока горловина з драпуванням і зав’язками, а також доволі довгий шлейф. Кейт доповнила свій образ довгими сережками з перлинами, а її волосся було укладене назад — така зачіска робила образ цікавішим та сучасним.
На червоній доріжці акторка позувала з колегою по фільму Г’ю Джекманом, який прийшов на захід у вишуканому костюмі.
Раніше шовкову сукню Кейт носила від Модного дому Valentino, який зараз очолює модельєр Алессандро Мікеле. Сукня була виконана в ретроестетиці і мала високу горловину і довгий шлейф, а також креативні рукави.