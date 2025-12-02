Мала чудовий вигляд: Кейт Гадсон відвідала церемонію у елегантному образі

Кейт Гадсон / © Associated Press

Акторка Кейт Гадсон приголомшила бездоганним модним образом, який поєднував вишуканість, гламур та класичну голлівудську естетику, оскільки одягла просту шовкову сукню. Це вбрання було прямим і лаконічним, а також виконане у перлинному відтінку.

Кейт Гадсон / © Associated Press

У сукні була американська пройма, висока горловина з драпуванням і зав’язками, а також доволі довгий шлейф. Кейт доповнила свій образ довгими сережками з перлинами, а її волосся було укладене назад — така зачіска робила образ цікавішим та сучасним.

На червоній доріжці акторка позувала з колегою по фільму Г’ю Джекманом, який прийшов на захід у вишуканому костюмі.

Кейт Гадсон з Г’ю Джекманом / © Associated Press

Раніше шовкову сукню Кейт носила від Модного дому Valentino, який зараз очолює модельєр Алессандро Мікеле. Сукня була виконана в ретроестетиці і мала високу горловину і довгий шлейф, а також креативні рукави.