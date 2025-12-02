ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Мала чудовий вигляд: Кейт Гадсон відвідала церемонію у елегантному образі

Сукня акторки чудово сиділа і підкреслювала фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Акторка Кейт Гадсон приголомшила бездоганним модним образом, який поєднував вишуканість, гламур та класичну голлівудську естетику, оскільки одягла просту шовкову сукню. Це вбрання було прямим і лаконічним, а також виконане у перлинному відтінку.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

У сукні була американська пройма, висока горловина з драпуванням і зав’язками, а також доволі довгий шлейф. Кейт доповнила свій образ довгими сережками з перлинами, а її волосся було укладене назад — така зачіска робила образ цікавішим та сучасним.

На червоній доріжці акторка позувала з колегою по фільму Г’ю Джекманом, який прийшов на захід у вишуканому костюмі.

Кейт Гадсон з Г’ю Джекманом / © Associated Press

Кейт Гадсон з Г’ю Джекманом / © Associated Press

Раніше шовкову сукню Кейт носила від Модного дому Valentino, який зараз очолює модельєр Алессандро Мікеле. Сукня була виконана в ретроестетиці і мала високу горловину і довгий шлейф, а також креативні рукави.

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (25 фото)

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie