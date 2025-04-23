Мала діловий вигляд: стильна Єва Лонгорія під прицілом фотографів у Нью-Йорку

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія, яка відома як одна з головних героїнь серіалу «Відчайдушні домогосподарки», з’явилася на вулиці у Нью-Йорку. У США акторка не мешкає постійно, а поперемінно живе то в Мексиці, то в Іспанії з чоловіком Хосе Бастоном і сином Сантьяго.

В Америці вона відвідує зараз активно різні інтерв’ю та презентації по роботі. Коли її сфотографували на вулиці, Єва була одягнена у ділове вбрання, яке включало вільну сорочку та штани класичного дизайну. Доповнила вона це вбрання коричневим ременем із пряжкою та туфлями-човниками. Волосся вона розпустила і одягла трендові сережки-краплі від Bottega Veneta.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Раніше зірку неодноразово також фотографували у різних образах. Пропонуємо детально подивитися, що останніми днями одягала акторка.

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Вбрання від Patrizia Pepe та взуття від Aquazzura

Єва Лонгорія / © Getty Images

Сукня від Maticevski та взуття від Aquazurra

Єва Лонгорія / © Getty Images

Вбрання від AWaKE Mode та взуття від Santoni

Єва Лонгорія / © Getty Images

Вбрання та взуття від Jacquemus

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images