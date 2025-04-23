Мала діловий вигляд: стильна Єва Лонгорія під прицілом фотографів у Нью-Йорку

Єва Лонгорія, яка відома як одна з головних героїнь серіалу «Відчайдушні домогосподарки», з’явилася на вулиці у Нью-Йорку. У США акторка не мешкає постійно, а поперемінно живе то в Мексиці, то в Іспанії з чоловіком Хосе Бастоном і сином Сантьяго.
В Америці вона відвідує зараз активно різні інтерв’ю та презентації по роботі. Коли її сфотографували на вулиці, Єва була одягнена у ділове вбрання, яке включало вільну сорочку та штани класичного дизайну. Доповнила вона це вбрання коричневим ременем із пряжкою та туфлями-човниками. Волосся вона розпустила і одягла трендові сережки-краплі від Bottega Veneta.
Раніше зірку неодноразово також фотографували у різних образах. Пропонуємо детально подивитися, що останніми днями одягала акторка.