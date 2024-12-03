Мала дивний вигляд: співачка Еллі Голдінг прийшла на фешнцеремонію у величезному пуховику

2 грудня у Лондоні на світському заході відзначили таланти та внесок окремих осіб у модну індустрію.

Поки одні зіркові красуні демонстрували на червоній доріжці Fashion Awards гламурне вбрання та прозорі сукні, співачка Еллі Голдінг вирішила зробити дуже незвичайний вибір. Зірка вийшла до фотографів у молочному вбранні від бренду Moncler Genius з колекції осінь-зима 2024-2025.

Це була не зовсім сукня, а просто величезний пуховик з поясом, шлейфом та широкими рукавами. Попереду у вбрання була широка срібляста блискавка. Носила Еллі пуховик на голе тіло.

Також співачка зробила дуже оригінальний макіяж з довгими стрілками, одягла безліч сережок у вуха та каблучок на руки. Завершували її образ лаконічна зачіска та туфлі на підборах.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали такі зірки, як Ріта Ора, Ріанна, Ліла Мосс та Алессандра Амбросіо. Проте особливу увагу привернула не зірка, а підприємниця Мона Патель, оскільки одягла сріблясту вінтажну сукню із кристалами та метеликами від Christian Lacroix.

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