Мала дивний вигляд: співачка Еллі Голдінг прийшла на фешнцеремонію у величезному пуховику

2 грудня у Лондоні на світському заході відзначили таланти та внесок окремих осіб у модну індустрію.
Поки одні зіркові красуні демонстрували на червоній доріжці Fashion Awards гламурне вбрання та прозорі сукні, співачка Еллі Голдінг вирішила зробити дуже незвичайний вибір. Зірка вийшла до фотографів у молочному вбранні від бренду Moncler Genius з колекції осінь-зима 2024-2025.
Це була не зовсім сукня, а просто величезний пуховик з поясом, шлейфом та широкими рукавами. Попереду у вбрання була широка срібляста блискавка. Носила Еллі пуховик на голе тіло.
Також співачка зробила дуже оригінальний макіяж з довгими стрілками, одягла безліч сережок у вуха та каблучок на руки. Завершували її образ лаконічна зачіска та туфлі на підборах.
Також цей захід відвідали такі зірки, як Ріта Ора, Ріанна, Ліла Мосс та Алессандра Амбросіо. Проте особливу увагу привернула не зірка, а підприємниця Мона Патель, оскільки одягла сріблясту вінтажну сукню із кристалами та метеликами від Christian Lacroix.
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