Мала дивний вигляд: Зендея відвідала презентацію "Дюни" у Сеулі з накладним волоссям

Для чергової червоної доріжки, присвяченої презентації фільму "Дюна", Зендея та її стиліст Лоу Роуч знову обрали вінтажне вбрання. Цього разу акторка з'явилася у сірому костюмі з жакетом та спідницею від Givenchy, який є частиною колекції осінь-зима 1999 року.

Спідниця-олівець була до колін, а жакет мав довгі рукави та блискавку спереду. Також вбрання прикрашало червоний геометричний візерунок, що нагадує електронну плату.

Доповнювали її образ чорні капронові колготки, туфлі на високих шпильках та макіяж виконаний бордовим відтінком.

Зендея / Фото: Getty Images

Однак найбільше в цьому образі вражала зачіска, адже Зендеї стилісти зібрали волосся назад у пучок і прикріпили накладні прямі пасма волосся, яке спадало на її обличчя. Зачіска мала незвичайний вигляд.

Зендея / Фото: Getty Images

Костюм, який носить Зендея, був розроблений модельєром Александром Макквіном, який працював у Givenchy від 1996 до 2001 року.

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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