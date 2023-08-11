Мала дорогий та ефектний образ: Кріс Дженнер продовжує демонструвати луки від Dolce & Gabbana в Італії

Мама сестер Кардашян-Дженнер — 67-річна Кріс — продовжує свою відпустку в Італії. Вона вже кілька разів потрапляла під приціл місцевих папараці зі своїм бойфрендом – 42-річним Корі Гемблом у Портофіно. Зазвичай пару фотографують дорогою на вечерю.

Одягається Кріс в Італії тільки в речі від Dolce & Gabbana, можливо з Модним домом у неї новий договір.

Дженнер продемонструвала вбрання в чорній сукні на гачках спереду, яка за дизайном і стилем нагадувала спідню білизну. Цю сукню жінка доповнила мереживною сорочкою-накидкою, сандалями, масивними сережками та сонцезахисними окулярами.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Наступного дня Кріс сфотографували у менш драматичному образі, адже на ній була вже вільна яскрава сукня з малюнком, яку вона носила із золотими сандалями, окулярами-авіаторами та білою сумкою.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що з італійським Модним домом Dolce&Gabbana сім'я вже співпрацює давно. Бренд навіть покривав витрати на весілля Кортні Кардашян, а також випустив спільну колекцію з Кім.

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