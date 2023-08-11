Мала дорогий та ефектний образ: Кріс Дженнер продовжує демонструвати луки від Dolce & Gabbana в Італії

Зірка реаліті-шоу проводить час у Портофіно.
Мама сестер Кардашян-Дженнер — 67-річна Кріс — продовжує свою відпустку в Італії. Вона вже кілька разів потрапляла під приціл місцевих папараці зі своїм бойфрендом – 42-річним Корі Гемблом у Портофіно. Зазвичай пару фотографують дорогою на вечерю.
Одягається Кріс в Італії тільки в речі від Dolce & Gabbana, можливо з Модним домом у неї новий договір.
Дженнер продемонструвала вбрання в чорній сукні на гачках спереду, яка за дизайном і стилем нагадувала спідню білизну. Цю сукню жінка доповнила мереживною сорочкою-накидкою, сандалями, масивними сережками та сонцезахисними окулярами.
Наступного дня Кріс сфотографували у менш драматичному образі, адже на ній була вже вільна яскрава сукня з малюнком, яку вона носила із золотими сандалями, окулярами-авіаторами та білою сумкою.
Нагадаємо, що з італійським Модним домом Dolce&Gabbana сім'я вже співпрацює давно. Бренд навіть покривав витрати на весілля Кортні Кардашян, а також випустив спільну колекцію з Кім.
Читайте також:
- У величезних золотих сережках: 67-річну маму Кім Кардашян помітили в Італії з бойфрендом
- У твідовому костюмі і зі стьобаною сумкою: мама Кім Кардашян в образі від Chanel вийшла у світ
- У сріблястому боді та з сумкою Balenciaga: Кім Кардашян відвідала вечірку сестри