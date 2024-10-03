Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мала драматичний вигляд: 66-річна Мадонна під прицілом папараці

Мала драматичний вигляд: 66-річна Мадонна під прицілом папараці

Мадонна / Фото: Getty Images

Співачка обрала монохромне вбрання.

Американська попкоролева Мадонна з'явилася на вулицях Нью-Йорку. Зірку помітили у Мідтауні, коли вона у супроводі охорони йшла до своєї машини.

Одягнена жінка знову була у все чорне. Схоже, що її лук знову був від бренду Dolce&Gabbana. Мадонна поєднала пальто прикрашене хутром, прозору сукню, сітчасті колготки та ефектні чоботи на шнурівці.

У руці співачка несла квадратну сумку, одягла рукавички та сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила та зробила макіяж.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно вона з'явилася в Італії на показі Dolce&Gabbana. Мадонна сиділа у першому ряду у чорній фаті та короні, а після завершення шоу модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана підійшли до неї, щоб привітати.

Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна, Доменіко Дольче та Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна, Доменіко Дольче та Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Читайте також:

Олена Шоптенко ексклюзивно про благодійність, свою травму та 6-річного сина – ЖВЛ представляє

Олена Шоптенко ексклюзивно про благодійність, свою травму та 6-річного сина – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація