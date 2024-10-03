Мала драматичний вигляд: 66-річна Мадонна під прицілом папараці

Американська попкоролева Мадонна з'явилася на вулицях Нью-Йорку. Зірку помітили у Мідтауні, коли вона у супроводі охорони йшла до своєї машини.

Одягнена жінка знову була у все чорне. Схоже, що її лук знову був від бренду Dolce&Gabbana. Мадонна поєднала пальто прикрашене хутром, прозору сукню, сітчасті колготки та ефектні чоботи на шнурівці.

У руці співачка несла квадратну сумку, одягла рукавички та сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила та зробила макіяж.

Мадонна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно вона з'явилася в Італії на показі Dolce&Gabbana. Мадонна сиділа у першому ряду у чорній фаті та короні, а після завершення шоу модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана підійшли до неї, щоб привітати.

Мадонна / Фото: Associated Press

Мадонна, Доменіко Дольче та Стефано Габбана / Фото: Associated Press

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