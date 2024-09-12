Мала драматичний вигляд: Каміла Кабельйо продемонструвала образ готичної нареченої на церемонії

Співачка Каміла Кабельйо вирішила виділитися на церемонії MTV Video Music Awards, оскільки на відміну від своїх колег, які обирали гламурні сукні, усипані стразами, віддала перевагу готичному образу.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

На 27-річній зірці була сукня від бренду Tony Ward з колекції осінь-зима 2024, яку вона носила із взуттям від Flor de Maria.

Вбрання мало "голий" ефект, який створювався через те, що сукня була бежевою з аплікацією бісером і тонкими стрічками. Носила Каміла його у поєднанні з довгою мереживною чорною фатою та кількома кольє з підвісками-хрестами, також її руки прикрашали масивні каблучки.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Цей образ хоч і був оригінальним на церемонії, але не був чимось новим, адже раніше у вбранні готичної нареченої на публіці з'являлася акторка Дженна Ортега. У луку від Versace вона прийшла на прем'єру серіалу від Netflix "Венздей" 2022 року.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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