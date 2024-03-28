Мала дуже стильний вигляд: зухвалий образ Бріжіт Бардо з 1968-го, який актуальний і зараз

Її образ був настільки ефектним, що змушував чоловіків на вулиці обертатися.
Навесні 1968 року французька суперзірка та секс-символ 60-х — акторка Бріжіт Бардо — проводила час у місті Гранада, що в Іспанії. Разом із нею тоді був її третій чоловік – німецький фотограф та мультимільйонер Гунтер Закс.
Пара прилетіла до Гранади з Альмерії, де акторка лише завершила чергові знімання. Коли Бріжіт та Гунтер прогулювалися містом, їх 28 березня заскочили папараці.
Хоча з того дня минуло вже 56 років, не можна не помітити, що образ Бардо є актуальним і сьогодні. Акторка була одягнена у шкіряний костюм, який складався із жилета на ґудзиках та коротких шорт. Також вона одягла трикотажний тонкий джемпер та високі шкіряні ботфорти.
Завершували її лук сонцезахисні окуляри, прикраса на грудях із ланцюжками, сумка на плечі з довгим ремінцем, а також хустка у волоссі, якою вона прикрасила низький хвіст.
Цю ж жилетку Бріжіт одягла через кілька днів — 3 квітня — на показ мод, присвячений відкриттю нового бутика в передмісті Парижа Нейі-сюр-Сен. Однак жилетку вона поєднала вже зі штанами та капелюхом.
А щодо її шлюбу з Гунтером Заксом, то того ж 1968 року він закінчився. Пара вперше зустрілася 1966 року в одному з кафе Сен-Тропе і вже 14 липня того ж року вони одружилися. Однак і цей шлюб довго не протривав — причиною розлучення були різний характер і спосіб життя подружжя, до того ж до Бардо дійшли чутки, що Закс одружився з нею через парі. До завершення шлюбу призвела подружня зрада обох.
Читайте також:
- Законодавиця тренду на вінтаж: як молода акторка Марта Плімптон випадково вплинула на моду
- Любила сукні з "голим" ефектом: згадуємо один із найрозкішніших образів Марлен Дітріх
- У розкішному кардигані та сережках: згадуємо образ Жаклін Кеннеді у театрі