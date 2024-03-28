Мала дуже стильний вигляд: зухвалий образ Бріжіт Бардо з 1968-го, який актуальний і зараз

Навесні 1968 року французька суперзірка та секс-символ 60-х — акторка Бріжіт Бардо — проводила час у місті Гранада, що в Іспанії. Разом із нею тоді був її третій чоловік – німецький фотограф та мультимільйонер Гунтер Закс.

Пара прилетіла до Гранади з Альмерії, де акторка лише завершила чергові знімання. Коли Бріжіт та Гунтер прогулювалися містом, їх 28 березня заскочили папараці.

Хоча з того дня минуло вже 56 років, не можна не помітити, що образ Бардо є актуальним і сьогодні. Акторка була одягнена у шкіряний костюм, який складався із жилета на ґудзиках та коротких шорт. Також вона одягла трикотажний тонкий джемпер та високі шкіряні ботфорти.

Бріжіт Бардо, 28 березня 1968 рік / Фото: Associated Press

Завершували її лук сонцезахисні окуляри, прикраса на грудях із ланцюжками, сумка на плечі з довгим ремінцем, а також хустка у волоссі, якою вона прикрасила низький хвіст.

Бріжіт Бардо, 28 березня 1968 рік / Фото: Associated Press

Цю ж жилетку Бріжіт одягла через кілька днів — 3 квітня — на показ мод, присвячений відкриттю нового бутика в передмісті Парижа Нейі-сюр-Сен. Однак жилетку вона поєднала вже зі штанами та капелюхом.

Бріжіт Бардо, 3 квітня 1968 рік / Фото: Associated Press

А щодо її шлюбу з Гунтером Заксом, то того ж 1968 року він закінчився. Пара вперше зустрілася 1966 року в одному з кафе Сен-Тропе і вже 14 липня того ж року вони одружилися. Однак і цей шлюб довго не протривав — причиною розлучення були різний характер і спосіб життя подружжя, до того ж до Бардо дійшли чутки, що Закс одружився з нею через парі. До завершення шлюбу призвела подружня зрада обох.

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