Мала ефектний і стильний вигляд: 50-річна Єва Мендес вийшла в світ у леопардовому принті

Колишня акторка вперше за тривалий час з'явилася на публіці, а пов'язано це з її новим проєктом.
Відомо, що Єва Мендес після початку роману з Раяном Гослінгом, від якого народила двох дочок, вирішила піти з акторства, щоб присвятити себе сім'ї. У декреті Єва написала свою першу дитячу книжку під назвою Desi, Mami, і the Never-Ending Worries (Дезі, Мамі та нескінченні турботи). Зараз Єва займається просуванням своєї книжки і тому почала частіше з'являтися на публіці.
Мендес сфотографували у Нью-Йорку у Верхньому Вест-Сайді, коли вона прямувала на чергове інтерв'ю. Новоспечена письменниця одягнулася в стилі Mob Wife, оскільки поєднала чорний блейзер та асиметричну легку спідницю в леопардовий принт.
Також вона одягла чорний топ, чоботи на високих підборах і доповнила цей зухвалий образ невеликою сумкою, сонцезахисними окулярами та прикрасами золотого кольору.
Раніше вона з'явилася в дуже схожому вбранні, але була в леопардовій сукні та пальті волошкового кольору, яке носила накинувши на плечі. Зачіска у Мендес відрізнялася, оскільки вона трохи зібрала волосся.
На своїй сторінці в Instagram Єва показала, як у цьому вбранні з'явилася на шоу і трохи відкрила шанувальникам закулісся.
До речі, персонаж дитячої книжки Мендес дуже схожий на її дочку, яку вона нещодавно вперше показала на заході. Разом із чоловіком та дитиною Єва відвідала Олімпіаду у Парижі.
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