Мала ефектний вигляд: ексзірка The Pussycat Dolls відвідала престижну музичну церемонію

Співачка та ведуча Ешлі Робертс зараз мешкає та працює в Лондоні, тому не дивно, що вона вийшла на червону доріжку найпрестижнішої британської музичної церемонії Brit Awards. Зірка на заході працювала журналісткою та брала інтерв'ю у зірок.

Ешлі Робертс / Фото: Associated Press

Ешлі продемонструвала сріблястий лук від бренду David Koma, вбрання було представлено у круїзній колекції 2023 року.

Образ включав кроптоп та довгу спідницю зі шлейфом, яку прикрашав розріз та ефектна рюша.

Ешлі Робертс / Фото: Associated Press

Взула Ешлі босоніжки від Sophia Webster і завершила образ прикрасами від Smiling Rocks та Anayah Jewellery.

Ешлі Робертс / Фото: Associated Press

Нещодавно в схожому образі Ріта Ора вперше показала заручальну каблучку і зізналася, що вийшла заміж за кінорежисера Тайка Вайтіті.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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