Мала ефектний вигляд: Гайді Клум у сукні з глибоким декольте і високим розрізом постала на вечірці

51-річна модель прийшла на івент у спокусливому вбранні.

Гайді Клум стала гостею благодійної вечірки Елтона Джона у Лос-Анджелесі, яку музикант проводить щорічно у ніч церемонії "Оскар".

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Для такої події модель обрала вечірню чорну сукню без бретельок, з глибоким діагональним вирізом, високим розрізом і невеликим шлейфом від дубайського бренду Marmar Halim.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Аутфіт Клум доповнила чорними мюлями з кристалами. У моделі було гарне укладання, насичений макіяж смокі-айс, бежево-рожева помада, довгий молочний манікюр і красиві золоті каблучки з діамантами від Lorraine Schwartz.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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