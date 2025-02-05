Мала ефектний вигляд: інфлюенсерка у червоній мінісукні похизувалася пишним бюстом на Тижні моди у Нью-Йорку

Прія Шукла у гарному образі у стилі ретрогламуру з'явилася на фешншоу.

На тижні моди у Нью-Йорку відбувся відбувся показ бренду Marc Jacobs. Фешншоу влаштували у Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Його відвідало чимало зіркових красунь. Нашу увагу привернула інфлюенсерка Прія Шукла.

Дівчина з'явилася на показі у червоній мінісукні з сексуальним декольте, яке підкреслило її пишний бюст, і невеликим бантиком під ним. Зверху вона одягла чорно-білу об'ємну шубу з екохутра. Вбрання Прія скомбінувала з чорнними босоніжками-гладіаторами на високих платформах і підборах.

Прія Шукла / Фото: Getty Images

А ще у Шукли була цікава зачіска: волосся вона зібрала у високий хвіст на маківці, підкрутивши кінчики.

Аутфіт вона доповнила сумочкою кольору металік на ланцюжку, чорними сонцезахисними окулярами "котяче око", масивними золотистими сережками-кільцями і макіяжем із помадою кольору запорошеної троянди.

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