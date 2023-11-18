Мала ефектний вигляд: іспанська співачка Розалія вийшла на червону доріжку у повністю прозорій сукні

Зірка позувала у повністю прозорому вбранні без краплі сором'язливості, демонструючи свою розкішну фігуру.

В Іспанії відбулася церемонія вручення Latin Grammy Awards – музичної премії Латиноамериканської академії мистецтва та науки звукозапису. Однією з тих, хто вийшов на червону доріжку, була 31-річна іспанська співачка Розалія.

Розалія / Фото: Associated Press

Зірка обрала вбрання, яке привернуло максимальну увагу публіки — повністю прозору мереживну сукню від Модного дому Balenciaga з колекції весна-літо 2024.

У вбрання було мереживо у вигляді квітів, також його повністю прикрашала вишивка чорними бісером. У сукні була опущена лінія плеча, довгі рукави та шлейф.

Розалія / Фото: Associated Press

З-під сукні у Розалії було видно чорні труси-стринги, а груди вони прикрили спеціальними накладками. Доповнювали цей образ нюдовий макіяж, ефектно зачесані нагору густі брови, зачіска легкими кучерями та прикраси Mateo NY.

Розалія / Фото: Associated Press

Але також зірка продемонструвала ще один лук — сексуальтну чорну оксамитову сукню від Модного дому Schiaparelli. Це було розкішне оксамитове вбрання з глибоким декольте та розрізом на спідниці.

Розалія / Фото: Associated Press

Цю сукню для виступу Розалія доповнила масивними золотими сережками у вухах та браслетом-манжетою. Вбрання вже охрестили сукнею помсти, відсилаючись до знаменитої сукні принцеси Діани, оскільки це була перша поява зірки на червоній доріжці після розставанням з бойфрендом, пише Teen Vogue.

Розалія / Фото: Associated Press

У цій сукні Розалія виконала культову пісню Se nos rompió el amor іспанської співачки Росіо Гурадо.

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