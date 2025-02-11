Мала ефектний вигляд: Керрі Вашингтон у синій сукні з глибоким декольте прийшла на фешншоу

47-річна акторка в аутфіті з пікантним декольте прийшла на Тиждень моди у Нью-Йорку.

Папараці сфотографували Керрі Вашингтон, коли вона прибула на показ бренду Michael Kors, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Акторка продемонструвала стильний образ у синій трикотажній сукні міді з глибоким V-подібним вирізом та асиметричним подолом. На талії у неї був широкий чорний пояс із металевою пряжкою.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Керрі доповнила чорним тренчем, чорними шкіряними гостроносими слінгбеками на шпильках і чорним клатчем.

Вашингтон зробила зібрану зачіску з плетінням, макіяж із акцентом на очах, коричневий манікюр і завершила лук лаконічними прикрасами з камінням.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон у чорному пальті і смугастій сукні з розрізом потрапила до об'єктиів папараці.

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