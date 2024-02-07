Мала ефектний вигляд: Lizzo у шкіряній сукні з пікантним декольте і високим розрізом вийшла в світ

35-річна американська репвиконавиця у шкіряному вбранні прийшла на музичну премію.

Lizzo продемонструвала на церемонії вручення музичних нагород "Греммі" ефектний образ.

Артистка обрала для своєї появи шкіряну довгу сукню без бретельок, з пікантним декольте зі шнурівкою та високим розрізом.

Lizzo / Фото: Associated Press

Аутфіт Lizzo доповнила чорними туфлями на шпильках, безліччю металевих браслетів і каблучок на руках, сережками-кільцями у вухах. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс і довгий гострий манікюр.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo вийшла на сцену, щоб вручити нагороду у номінації "Найкраща пісня R&B", яку отримала її подруга – артистка SZA за сингл Snooze.

Нагадаємо, Lizzo у купальнику з принтом пейслі потрясла пишними сідницями на камеру.

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