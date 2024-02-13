Мала ефектний вигляд: модель Жизель Олівейра у "голому" вбранні сходила на бразильський карнавал

Наразі у Бразилії проходить щорічний карнавал. Цьогоріч захід триває з 9 по 14 лютого.

30-річна модель Жизель Олівейра не могла пропустити таку подію і показала в Instagram свій ефектний образ із першого дня карнавалу.

(гортайте фото вправо)

Бразильянка підкреслила красиву струнку фігуру "голим" вбранням, що складалося з топу та пов'язки на стегнах, виконаних у вигляді кольчуги і декорованих прозорими бусинами. Свій образ вона доповнила обручем з таких же намистин та сріблястими босоніжками на високих підборах. У макіяжі Жизель зробила акцент на тіні з блискітками та додала обличчю сяйва за допомогою хайлайтера.

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра хизувалася підтягнутими сідницями. Вона позувала під пальмою на пляжі в Ріо-де-Жанейро.

Жизель Олівейра у Бразилії / Фото: Instagram Жизель Олівейра

Читайте також: