Мала ефектний вигляд: Мона Патель продемонструвала два оригінальні комбінезони на Тижні моди

Мона Патель — підприємиця та філантропка індійського походження з Флориди. Останні кілька років вона зарекомендувала себе у вищому суспільстві як ікону моди.

Жінка відвідує всілякі світські заходи, де демонструює розкішні та гламурні вбрання від найвідоміших брендів, а також носить вінтаж, який купує на аукціонах. Оскільки у Парижі стартував Тиждень високої моди, Мона була серед гостей заходу. Вона відвідала покази брендів Rahul Mishra, а також Stéphane Rolland, які презентували свої кутюрні колекції на сезон весна-літо 2025 року.

Її вбрання для Rahul Mishra являло собою оксамитовий чорний обтислий комбінезон, прикрашений кольоровою конструкцією розшитою лелітками і бісером. Носила Мона його у поєднанні з туфлями на платформі, довгим манікюром та кількома діамантовими прикрасами.

Мона Патель / Фото: Getty Images

Друге вбрання Мони було ефектнішим, адже вона одягла чорний комбінезон з глибоким V-подібним декольте. У нього були широкі штани зі стрілками та об'ємні плечі зі складками. Волосся Мона зібрала у високу зачіску, взула туфлі на платформах, а також доповнила вбрання масивним золотим кольє з величезними смарагдами.

Мона Патель / Фото: Getty Images

Тиждень моди в Парижі триватиме від 27 до 30 січня і в його межах відбудуться покази Haute Couture сезону весна-літо 2025. Свої колекції презентували вже бренди Chanel та Christian Dior.

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