Мала ефектний вигляд на шоу: Єва Лонгорія мереживною сукнею підкреслила струнку фігуру

Єва Лонгорія у межах промотуру сімейного комедійного фільму "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip", у якому вона зіграла, завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Акторка розповіла про знімання у цій стрічці.

У студії Єва зявилася в ефектному образі. На ній була приталена біла сукня міді з чорним мереживним візерунком і без бретельок від бренду Cong Tri.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила чорними колготами з таким самим мереживним візерунком, які мали гармонійний вигляд із сукнею, та чорними гостроносими босоніжками на шпильках.

Зірка зробила гарну зачіску з локонами і макіяж смокі-айс та з шоколадною помадою. Із прикрас вона обрала лише лаконічні сережки.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на прем'єру бродвейського мюзиклу у Нью-Йорку одягла червону сукню максі з довгими рукавами і прозорими вставками по боках.

