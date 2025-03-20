Мала ефектний вигляд на шоу: Єва Лонгорія мереживною сукнею підкреслила струнку фігуру

50-річна акторка з'явилася у гостях у Джиммі Фелоном у красивому образі.
Єва Лонгорія у межах промотуру сімейного комедійного фільму "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip", у якому вона зіграла, завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Акторка розповіла про знімання у цій стрічці.
У студії Єва зявилася в ефектному образі. На ній була приталена біла сукня міді з чорним мереживним візерунком і без бретельок від бренду Cong Tri.
Аутфіт Лонгорія доповнила чорними колготами з таким самим мереживним візерунком, які мали гармонійний вигляд із сукнею, та чорними гостроносими босоніжками на шпильках.
Зірка зробила гарну зачіску з локонами і макіяж смокі-айс та з шоколадною помадою. Із прикрас вона обрала лише лаконічні сережки.
Нагадаємо, Єва Лонгорія на прем'єру бродвейського мюзиклу у Нью-Йорку одягла червону сукню максі з довгими рукавами і прозорими вставками по боках.
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