Мала ефектний вигляд: Селена Гомес у прозорій сукні, розшитій 450 тисячами паєток, з'явилася на премії

31-річна артистка обрала для свого виходу гарне вбрання від Oscar de la Renta.

Селена Гомес відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці артистка постала в ефектній сукні-бюстьє із сексуальним декольте від Oscar de la Renta, пошитій на замовлення. Прозоре вбрання розшите гілками папороті із 450 тисяч бордових паєток.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфіт Гомес доповнила чорним клатчем Tyler Ellis та оксамитовими бордовими босоніжками на шпильках.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на руці – каблучка Schlumberger, а на шиї – розкішне кольє від Tiffany & Co. у вигляді пташок із 18-каратного жовтого золота, морганіту, діамантів і рожевих сапфірів.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Співачці зробили елегантну зачіску, випустивши одне пасмо спереду, насичений макіяж із помадою кольору стиглої вишні і блискучий бордовий манікюр.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Фотографи також зазнімкували Селену в залі, коли вона сиділа в обіймах коханого – продюсера та автора пісень Бенні Бланко.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес на червоній доріжці премії AFI Awards постала в елегантному чорному костюмі в білу смужку у стилі 90-х, який складався зі штанів-палацо, жакета і топа.

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