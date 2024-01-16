Мала ефектний вигляд: Селена Гомес у прозорій сукні, розшитій 450 тисячами паєток, з'явилася на премії

31-річна артистка обрала для свого виходу гарне вбрання від Oscar de la Renta.
Селена Гомес відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці артистка постала в ефектній сукні-бюстьє із сексуальним декольте від Oscar de la Renta, пошитій на замовлення. Прозоре вбрання розшите гілками папороті із 450 тисяч бордових паєток.
Аутфіт Гомес доповнила чорним клатчем Tyler Ellis та оксамитовими бордовими босоніжками на шпильках.
У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на руці – каблучка Schlumberger, а на шиї – розкішне кольє від Tiffany & Co. у вигляді пташок із 18-каратного жовтого золота, морганіту, діамантів і рожевих сапфірів.
Співачці зробили елегантну зачіску, випустивши одне пасмо спереду, насичений макіяж із помадою кольору стиглої вишні і блискучий бордовий манікюр.
Фотографи також зазнімкували Селену в залі, коли вона сиділа в обіймах коханого – продюсера та автора пісень Бенні Бланко.
Нагадаємо, Селена Гомес на червоній доріжці премії AFI Awards постала в елегантному чорному костюмі в білу смужку у стилі 90-х, який складався зі штанів-палацо, жакета і топа.
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