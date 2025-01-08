Мала ефектний вигляд: Софія Вергара у вечірній сукні продемонструвала струнку фігуру

52-річна акторка у чорному вбранні від George Chakra сяяла на червоній доріжці.

Софія Вергара відвідала церемонію вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка постала у чорній вечірній сукні без бретельок, з блискітками і пишною мерехтливою спідницею від бренду George Chakra. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

У Вергари було ідеально рівне укладання, насичений макіяж із теракотовими тінями і червоною помадою, а також молочний манікюр. Її шию прикрашало діамантове кольє Lorraine Schwartz, а пальці – каблучки з камінням.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

До слова, Вергара була номінована у категорії "Найкраща жіноча роль у обмеженому серіалі, антологічному серіалі або фільмі, створеному для телебачення" за роль Грізельди в однойменному драматичному серіалі Netflix. У ньому вона грає справжню колумбійську наркобаронку Грізельду Бланко, яка в 1970-х роках у Маямі створила один із найприбутковіших картелів в історії.

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