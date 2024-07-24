Мала ефектний вигляд: зірка серіалу "Теорія трьох тіл" підкреслила прес сукнею з вирізами

Захід відбувався у Сен-Тропе.
34-річна мексиканська красуня — акторка Ейса Гонсалес — яку багато шанувальників гучного серіалу Netflix "Теорія трьох тіл" пам'ятають за роллю Оггі Салазар, з'явилася у Франції. Акторка відвідала гламурний благодійний захід Summer Gala by Gala One. Він проводився з метою зібрати засоби для захисту дітей, збереження біорізноманіття, надання допомоги нужденним та збереження вод та земель світу.
Ейса обрала для вечірки сексуальну бежеву сукню від бренду Christopher Esber, яка мала глибоке декольте, багато драпувань по всій довжині, а також виріз на животі, який демонстрував її розкішний прес.
Також серед гостей заходу були помічені модель та світська левиця Вікторія Сільвстедт у гламурному топі та асиметричній спідниці, а також скандинавська красуня Фріда Аасен – відома модель, яка також співпрацювала із брендом Victoria's Secret.
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