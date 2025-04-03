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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
1 хв

Мала ефектний вигляд: дівчина Даміано Давида прийшла на інтерв’ю в міні, підкресливши ноги

Американська співачка та акторка — 29-річна Дав Камерон — продемонструвала два оригінальні вбрання.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дав Камерон

Дав Камерон / © Getty Images

Спочатку Дав показала нове вбрання на програмі The Jennifer Hudson Show, куди прийшла на інтерв’ю. Зірка одягла коротку спідницю-балон білого кольору, а також приталений оксамитовий жакет на ґудзиках.

Також на ній були в’язані гетри від Vivienne Westwood, капронові колготки та туфлі від бренду Andrea Wazen на величезних підборах та платформі.

Давши Камерон / © Getty Images

Давши Камерон / © Getty Images

А ось її другий лук для програми The Tonight Show Starring Jimmy Fallon був гламурнішим. Дав носила ансамбль від Dolce & Gabbana, який включав напівпрозорий кетсьюїт чорного кольору, а також топ та мініспідницю, усипані стразами.

Давши Камерон / © Getty Images

Давши Камерон / © Getty Images

Нагадаємо, що Дав — кохана італійського співака Даміано Давида, який раніше був солістом гурту Maneskin. Пара часто з’являється разом на заходах і публікує спільні фото. В одному з нещодавніх інтерв’ю Даміано назвав стосунки з Дав «здоровими».

«Я перебуваю в одному із найщасливіших моментів свого особистого життя. У мене найздоровіші стосунки, які у мене колись були, і мені вдається бачитися з сім’єю, бачитися з друзями, піклуватися про себе… Перемога для мене зараз насправді полягає в тому, щоб змусити свою роботу та особисте життя жити разом, а не постійно боротися», — сказав співак.

Дамиано Давид и Дав Камерон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дамиано Давид и Дав Камерон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дав Камерон и Дамиано Давид из Maneskin_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дав Камерон и Дамиано Давид из Maneskin / © Associated Press

© Associated Press

Дав Кэмерон и Дамиано Давид_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
736
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