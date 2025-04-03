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- Шоу-бізнес
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Мала ефектний вигляд: дівчина Даміано Давида прийшла на інтерв’ю в міні, підкресливши ноги
Американська співачка та акторка — 29-річна Дав Камерон — продемонструвала два оригінальні вбрання.
Спочатку Дав показала нове вбрання на програмі The Jennifer Hudson Show, куди прийшла на інтерв’ю. Зірка одягла коротку спідницю-балон білого кольору, а також приталений оксамитовий жакет на ґудзиках.
Також на ній були в’язані гетри від Vivienne Westwood, капронові колготки та туфлі від бренду Andrea Wazen на величезних підборах та платформі.
А ось її другий лук для програми The Tonight Show Starring Jimmy Fallon був гламурнішим. Дав носила ансамбль від Dolce & Gabbana, який включав напівпрозорий кетсьюїт чорного кольору, а також топ та мініспідницю, усипані стразами.
Нагадаємо, що Дав — кохана італійського співака Даміано Давида, який раніше був солістом гурту Maneskin. Пара часто з’являється разом на заходах і публікує спільні фото. В одному з нещодавніх інтерв’ю Даміано назвав стосунки з Дав «здоровими».
«Я перебуваю в одному із найщасливіших моментів свого особистого життя. У мене найздоровіші стосунки, які у мене колись були, і мені вдається бачитися з сім’єю, бачитися з друзями, піклуватися про себе… Перемога для мене зараз насправді полягає в тому, щоб змусити свою роботу та особисте життя жити разом, а не постійно боротися», — сказав співак.